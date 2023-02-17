Kevin Wimmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Wimmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Wimmer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Wimmer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Wimmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Wimmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Wimmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Wimmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Wimmer 15 Kasım 1992 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Wimmer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Kevin Wimmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Wimmer'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Wimmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinwimmer27

http://www.instagram.com/kevinwimmer27/

http://www.facebook.com/kevin.wimmer.28?fref=ts

Kevin Wimmerboyu ve yaşı kaç

Kevin Wimmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Wimmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Wimmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Wimmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2000 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Linz U15

1 Temmuz 2008 yılında Linz U17

1 Temmuz 2009 yılında Linz U19

1 Temmuz 2010 yılında LASK II

1 Temmuz 2011 yılında LASK

1 Temmuz 2012 yılında Köln

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham

29 Ağu 2017 yılında Stoke

1 Temmuz 2018 yılında Hannover

30 Haziran 2019 yılında Stoke

31 Ağu 2019 yılında Mouscron

30 Haziran 2020 yılında Stoke

1 Şubat 2021 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2021 yılında Stoke

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

Kevin Wimmer kimdir

Kevin Wimmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Wimmer şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Edt (1998-10/2000)

Kevin Wimmer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 5 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Kevin Wimmer nereli

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