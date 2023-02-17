Dragoljub Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragoljub Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragoljub Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragoljub Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragoljub Savic 25 Nisan 2001 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Драгољуб Савић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragoljub Savic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Dragoljub Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragoljub Savic'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dragoljub Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragoljub Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragoljub Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragoljub Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Dragoljub Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragoljub Savic şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragoljub Savic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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