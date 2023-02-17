Aleksa Pejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Pejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Pejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Pejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Pejic 9 Temmuz 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Пејић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Pejic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DM 32 STARS yapmaktadır. Aleksa Pejic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Pejic'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Pejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Pejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Pejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Pejic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

1 Temmuz 2021 yılında Soligorsk

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Aleksa Pejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Pejic şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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