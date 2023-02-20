Ahmed Saleh Bahusayn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Saleh Bahusayn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Saleh Bahusayn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Saleh Bahusayn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Saleh Bahusayn 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Saleh Bahusayn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Saleh Bahusayn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Saleh Bahusayn'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Saleh Bahusayn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Saleh Bahusayn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Saleh Bahusayn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Saleh Bahusayn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Saleh Bahusayn şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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