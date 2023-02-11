Alan Lorenzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Lorenzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Lorenzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Lorenzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Lorenzo 27 Temmuz 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Lorenzo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Lorenzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alan Lorenzo'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Lorenzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Lorenzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Lorenzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Lorenzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nueva Chicago

Alan Lorenzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Lorenzo şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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