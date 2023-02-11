Jose İgnacio Tomino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose İgnacio Tomino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose İgnacio Tomino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose İgnacio Tomino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose İgnacio Tomino 17 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose İgnacio Tomino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFEGE SPORTS I.M., S.L. yapmaktadır. Jose İgnacio Tomino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose İgnacio Tomino'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose İgnacio Tomino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose İgnacio Tomino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose İgnacio Tomino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose İgnacio Tomino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate U20

30 Haziran 2020 yılında Sarmiento U20

1 Ocak 2021 yılında CA Sarmiento II

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2023 yılında CA Sarmiento II

Jose İgnacio Tomino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose İgnacio Tomino şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.