Alan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Rodriguez 12 Temmuz 2002 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Project Management yapmaktadır. Alan Rodriguez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Rodriguez'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında Standard U18

1 Temmuz 2019 yılında Standard U21

11 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

Alan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Rodriguez şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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