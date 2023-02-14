Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silva 7 Eylül 1995 tarihinde Cabedelo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adniellyson da Silva Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF ASSESSORIA ESPORTIVA yapmaktadır. Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silva'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Internacional

9 Haziran 2016 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2017 yılında Internacional

22 Ocak 2018 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında Inter B

26 Nisan 2019 yılında Tubarão-SC

17 Ocak 2020 yılında Boa Esporte

9 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Internacional

24 Temmuz 2020 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında FC Sion

2 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2022 yılında FC Sion

12 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silva şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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