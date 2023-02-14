Nicolas Getaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Getaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Getaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Getaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Getaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Getaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Getaz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Getaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Getaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Getaz 11 Haziran 1991 tarihinde Yverdon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Getaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Nicolas Getaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Getaz'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Getazboyu ve yaşı kaç

Nicolas Getaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Getaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Getaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Getaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2007 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2009 yılında Lausanne-Sport

1 Şubat 2010 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2010 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2011 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2012 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2012 yılında FC Vaduz

28 Ocak 2014 yılında Le Mont LS

30 Haziran 2014 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2014 yılında Le Mont LS

1 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

13 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

Nicolas Getaz kimdir

Nicolas Getaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Getaz şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lausanne-Sport (2004-2009)

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Nicolas Getaz nereli

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