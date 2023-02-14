Hugo Fargues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Fargues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Fargues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Fargues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Fargues 16 Nisan 1992 tarihinde Grenoble şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Fargues Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Fargues, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hugo Fargues'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Fargues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Fargues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Fargues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Fargues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

7 Şubat 2014 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2015 yılında Servette FC

1 Temmuz 2017 yılında Stade Nyonnais

4 Ocak 2019 yılında Yverdon Sport

Hugo Fargues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Fargues şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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