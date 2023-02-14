Marculino Ninte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marculino Ninte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marculino Ninte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marculino Ninte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marculino Ninte 1 Temmuz 1997 tarihinde Sintra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marculino Francisco Ninte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marculino Ninte Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 44 ETO TEAM yapmaktadır. Marculino Ninte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marculino Ninte'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marculino Ninte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marculino Ninte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marculino Ninte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marculino Ninte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AD Oeiras U19

1 Temmuz 2015 yılında Bischofshofen

25 Temmuz 2016 yılında Sammaurese

29 Temmuz 2017 yılında Monticelli

1 Aralık 2017 yılında Cupello Calcio

29 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

Marculino Ninte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marculino Ninte şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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