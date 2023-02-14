Serigne Saliou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serigne Saliou Thioune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serigne Saliou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serigne Saliou Thioune ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serigne Saliou Thioune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serigne Saliou Thioune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serigne Saliou Thioune

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serigne Saliou Thioune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serigne Saliou Thioune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serigne Saliou Thioune 7 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İtalya,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Serigne Saliou Mbacke Thioune şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serigne Saliou Thioune Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Azar Sport yapmaktadır. Serigne Saliou Thioune, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Serigne Saliou Thioune'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serigne Saliou Thiouneboyu ve yaşı kaç

Serigne Saliou Thioune Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Serigne Saliou Thioune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Serigne Saliou Thioune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serigne Saliou Thioune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Cittadella U17

1 Ocak 2021 yılında Cittadella U19

29 Ağu 2022 yılında Yverdon Sport

Serigne Saliou Thioune kimdir

Serigne Saliou Thioune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serigne Saliou Thioune şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Serigne Saliou Thioune nereli

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