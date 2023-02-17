Evans Maurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Maurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evans Maurin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evans Maurin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evans Maurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Maurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Maurin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evans Maurin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evans Maurin 30 Mart 2001 tarihinde Charenton Le Pont Francia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Evans Fabrice Maurin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evans Maurin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Evans Maurin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Evans Maurin'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evans Maurinboyu ve yaşı kaç

Evans Maurin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evans Maurin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Evans Maurin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evans Maurin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2020 yılında FC Chiasso

9 Şubat 2023 yılında Yverdon Sport

Evans Maurin kimdir

Evans Maurin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evans Maurin şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Evans Maurin nereli

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