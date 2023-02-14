Steve Beleck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Beleck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Beleck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Beleck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Beleck 10 Şubat 1993 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Steve Leo Beleck A'Beka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Beleck Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Steve Beleck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steve Beleck'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Beleck Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steve Beleck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Steve Beleck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Beleck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panthrakikos

1 Ağu 2010 yılında Udinese

1 Temmuz 2011 yılında AEK Atina

30 Haziran 2012 yılında Udinese

30 Temmuz 2012 yılında Watford

4 Ocak 2013 yılında Stevenage

28 Nisan 2013 yılında Watford

30 Haziran 2013 yılında Udinese

20 Ağu 2013 yılında RAEC Mons

31 Aralık 2013 yılında Udinese

1 Temmuz 2014 yılında Fiorentina

1 Eylül 2014 yılında Crotone

28 Ocak 2015 yılında Fiorentina

29 Ocak 2015 yılında Mantova

30 Haziran 2015 yılında Fiorentina

8 Temmuz 2015 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2016 yılında Fiorentina

29 Ağu 2016 yılında Ümraniyespor

30 Haziran 2017 yılında Fiorentina

6 Eylül 2017 yılında Balıkesirspor

13 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2019 yılında Rieti

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2020 yılında Catania

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında Petrolul

15 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

Steve Beleck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Beleck şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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