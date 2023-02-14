Mauro Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Rodrigues 15 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Daniel Rodrigues Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Rodrigues Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Mauro Rodrigues, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Rodrigues'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U21

1 Eylül 2020 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2023 yılında FC Sion

Mauro Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Rodrigues şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mauro Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Leukerbad (-2015), FC Sion (2015-)

Gine-Bissau takımında 7 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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