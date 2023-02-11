Alejandro Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Cabral 3 Ağu 1993 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Alejandro Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Cabral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Cabral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Cabral'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2013 yılında Quilmes

28 Ocak 2015 yılında Los Andes

31 Aralık 2015 yılında Quilmes

2 Ocak 2016 yılında Douglas Haig

1 Ağu 2017 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2018 yılında Saprissa

1 Temmuz 2019 yılında Cafetaleros

22 Ocak 2020 yılında Belgrano

20 Şubat 2021 yılında Club Flandria

1 Ocak 2022 yılında CD Maipú

22 Haziran 2022 yılında Club Destroyers

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Alejandro Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Cabral şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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