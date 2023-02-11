Joaquin Mattalia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mattalia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Mattalia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Mattalia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin Mattalia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mattalia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Mattalia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Mattalia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Mattalia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Mattalia 26 Nisan 1992 tarihinde Etruria şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Mattalia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SinLimites SM yapmaktadır. Joaquin Mattalia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Mattalia'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Mattaliaboyu ve yaşı kaç

Joaquin Mattalia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Mattalia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Mattalia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Mattalia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2016 yılında Almirante Brown

17 Ağu 2018 yılında Ind. Rivadavia

31 Ocak 2020 yılında Almirante Brown

3 Eylül 2020 yılında Sarmiento (R)

11 Mart 2021 yılında Chacarita Jrs

13 Temmuz 2021 yılında Comunicaciones

3 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Joaquin Mattalia kimdir

Joaquin Mattalia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Mattalia şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Joaquin Mattalia nereli

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