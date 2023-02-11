Rodrigo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Acosta 5 Mayıs 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Damián Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Acosta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Acosta'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Platense

1 Temmuz 2013 yılında Alvear FBC

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Sacachispas

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2021 yılında Comunicaciones

1 Ocak 2022 yılında Los Chankas

27 Eylül 2022 yılında Racing (Cba)

Rodrigo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Acosta şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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