Ali Awana Almessabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Awana Almessabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Awana Almessabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Awana Almessabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Awana Almessabi 3 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Awana Almessabi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Awana Almessabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ali Awana Almessabi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Awana Almessabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Awana Almessabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Awana Almessabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Awana Almessabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Baniyas

Ali Awana Almessabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Awana Almessabi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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