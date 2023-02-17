Amir Abdijanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abdijanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Abdijanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Abdijanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Abdijanovic 3 Mart 2001 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Abdijanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM Sport Management e.U yapmaktadır. Amir Abdijanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Abdijanovic'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Abdijanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Abdijanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Abdijanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Abdijanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vorarlberg U15

1 Ocak 2016 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

31 Ocak 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2022 yılında SCR Altach

Amir Abdijanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Abdijanovic şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amir Abdijanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dornbirn (2006-2014), AKA Vorarlberg (2014-2017), VfL Wolfsburg (2017-2020)

Avusturya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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