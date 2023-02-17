Manuel Thurnwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Thurnwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Thurnwald kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Thurnwald ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manuel Thurnwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Thurnwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Thurnwald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Thurnwald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Thurnwald 16 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Thurnwald Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Manuel Thurnwald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Manuel Thurnwald'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Thurnwaldboyu ve yaşı kaç

Manuel Thurnwald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Thurnwald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Thurnwald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Thurnwald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2016 yılında Rapid Wien II

2 Kasım 2016 yılında Rapid Wien

22 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

Manuel Thurnwald kimdir

Manuel Thurnwald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Thurnwald şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Rapid Wien (2003-)

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Manuel Thurnwald nereli

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