Emanuel Schreiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Schreiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Schreiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Schreiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Schreiner 2 Şubat 1989 tarihinde Steyr şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Schreiner Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Emanuel Schreiner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Emanuel Schreiner'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Schreiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Schreiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Schreiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Schreiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2003 yılında Linz U15

1 Temmuz 2005 yılında Linz U17

1 Temmuz 2006 yılında Linz U19

1 Temmuz 2007 yılında SPG LASK Linz II

1 Temmuz 2008 yılında LASK

8 Ocak 2009 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2010 yılında LASK

1 Temmuz 2011 yılında SV Ried

1 Temmuz 2013 yılında SCR Altach

Emanuel Schreiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Schreiner şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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