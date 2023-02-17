Damian Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Maksimovic 18 Kasım 2004 tarihinde Bregenz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Maksimovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Maksimovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Maksimovic'nin SCR Altach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2022 yılında Altach Juniors

1 Ocak 2023 yılında SCR Altach

Damian Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Maksimovic şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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