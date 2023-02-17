Dominik Reiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Reiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Reiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Reiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Reiter 4 Ocak 1998 tarihinde Grieskirchen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Reiter Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Dominik Reiter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Reiter'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Reiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Reiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Reiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Reiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Grieskirch. Jgd

1 Temmuz 2012 yılında FAL U15

1 Temmuz 2013 yılında FAL U16

1 Temmuz 2014 yılında FAL U18

15 Şubat 2016 yılında Pasching/LASK

1 Ocak 2017 yılında LASK

23 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2019 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Dominik Reiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Reiter şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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