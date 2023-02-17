Lukas Jager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Jager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Jager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Jager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Jager 12 Şubat 1994 tarihinde Alberschwende şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Jager Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Lukas Jager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Jager'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Jager Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukas_jaeger/

Lukas Jager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Jager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Jager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Jager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2009 yılında Vgb. U17

1 Temmuz 2010 yılında Vorarlberg U18

1 Ocak 2011 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2011 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg

29 Ocak 2020 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2022 yılında SCR Altach

Lukas Jager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Jager şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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