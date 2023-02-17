Marko Lazetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lazetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Lazetic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Lazetic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Lazetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lazetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lazetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Lazetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Lazetic 22 Ocak 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Лазетић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Lazetic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Marko Lazetic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Lazetic'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Lazetic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lazzetic/

Marko Lazeticboyu ve yaşı kaç

Marko Lazetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Lazetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Lazetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Lazetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Şubat 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

26 Ocak 2022 yılında Milan

3 Şubat 2023 yılında SCR Altach

30 Haziran 2023 yılında Milan

Marko Lazetic kimdir

Marko Lazetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Lazetic şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roter Stern Belgrad

Marko Lazetic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Marko Lazetic nereli

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