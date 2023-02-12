Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Halliday ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Halliday

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Halliday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Halliday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Halliday 11 Ekim 1991 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew Halliday şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Halliday Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Andy Halliday, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andy Halliday'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Andy Hallidayboyu ve yaşı kaç

Andy Halliday Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Halliday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Halliday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Halliday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Livingston FC U17

1 Temmuz 2008 yılında Livingston U20

1 Ocak 2009 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2010 yılında Middlesbrough

1 Kasım 2011 yılında FC Walsall

1 Mayıs 2012 yılında Middlesbrough

24 Ocak 2014 yılında Blackpool

31 Mayıs 2014 yılında Middlesbrough

17 Ekim 2014 yılında Bradford

25 Ocak 2015 yılında Middlesbrough

26 Ocak 2015 yılında Bradford

18 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2017 yılında FK Qabala

2 Ocak 2018 yılında Glasgow Rangers

28 Eylül 2020 yılında Heart of Midl.

Andy Halliday kimdir

Andy Halliday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Halliday şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ross County FC (2002-2003), Rangers FC (2003-2006), Livingston FC (2006-2008)

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Andy Halliday nereli

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