Lawrence Shankland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Shankland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lawrence Shankland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lawrence Shankland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lawrence Shankland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Shankland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lawrence Shankland

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Shankland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Shankland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Shankland 10 Ağu 1995 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Shankland Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Lawrence Shankland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lawrence Shankland'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Lawrence Shankland Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Shankland_25

http://www.instagram.com/lawrenceshankland/

Lawrence Shanklandboyu ve yaşı kaç

Lawrence Shankland Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lawrence Shankland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Lawrence Shankland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Shankland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2013 yılında Aberdeen FC

9 Ocak 2014 yılında Dunfermline A.

5 Mayıs 2014 yılında Aberdeen FC

26 Ağu 2015 yılında St. Mirren

2 Mayıs 2016 yılında Aberdeen FC

19 Temmuz 2016 yılında St. Mirren

8 Ocak 2017 yılında Aberdeen FC

13 Ocak 2017 yılında Morton

15 Mayıs 2017 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2017 yılında Ayr United

3 Temmuz 2019 yılında Dundee United

11 Ağu 2021 yılında Beerschot V.A.

20 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

Lawrence Shankland kimdir

Lawrence Shankland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Shankland şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bannerman High School

Lawrence Shankland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Lawrence Shankland nereli

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