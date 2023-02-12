Gary Mackay Steven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Mackay Steven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Mackay Steven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gary Mackay Steven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gary Mackay Steven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Mackay Steven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gary Mackay Steven

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Mackay Steven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Mackay Steven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Mackay Steven 31 Ağu 1990 tarihinde Thurso şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Mackay Steven Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Mackay Steven, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gary Mackay Steven'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Mackay Steven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gary__11

http://www.instagram.com/gary__11/

Gary Mackay Stevenboyu ve yaşı kaç

Gary Mackay Steven Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gary Mackay Steven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gary Mackay Steven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Mackay Steven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2009 yılında Fulham Res.

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında Airdrie United

1 Temmuz 2011 yılında Dundee United

2 Şubat 2015 yılında Celtic

12 Temmuz 2017 yılında Aberdeen FC

9 Temmuz 2019 yılında New York City

8 Ocak 2021 yılında Heart of Midl.

Gary Mackay Steven kimdir

Gary Mackay Steven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Mackay Steven şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Gary Mackay Steven nereli

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