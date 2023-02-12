Cammy Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Devlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Devlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Devlin 7 Haziran 1998 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Avustralya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron Peter Devlin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Devlin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Cammy Devlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Cammy Devlin'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Cammy Devlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Devlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Devlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Devlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sydney FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Sydney FC

4 Temmuz 2019 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2021 yılında Newcastle

31 Ağu 2021 yılında Heart of Midl.

Cammy Devlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Devlin şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cammy Devlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sutherland Sharks, Western Sydney Wanderers U21

Avustralya takımında 17 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 21 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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