Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beni Baningime adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beni Baningime Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beni Baningime 9 Eylül 1998 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Kongo DC,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Beni Tangama Baningime şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beni Baningime Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple S Sports yapmaktadır. Beni Baningime, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Beni Baningime'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Beni Baningime Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bbanita_4/

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Beni Baningime Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Beni Baningime isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Beni Baningime Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beni Baningime futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Everton U18

1 Ocak 2017 yılında Everton U23

1 Ocak 2018 yılında Everton

31 Ocak 2019 yılında Wigan

31 Mayıs 2019 yılında Everton

1 Şubat 2021 yılında Derby

31 Mayıs 2021 yılında Everton

29 Temmuz 2021 yılında Heart of Midl.

Beni Baningime Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beni Baningime şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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