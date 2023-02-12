James Hill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Hill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Hill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Hill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Hill 10 Ocak 2002 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Clayton Hill şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Hill Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. James Hill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Hill'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

James Hill Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Hill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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James Hill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Hill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fleetwood

5 Ocak 2022 yılında Bournemouth

9 Ocak 2023 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2023 yılında Bournemouth

James Hill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Hill şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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