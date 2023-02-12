Stephen Kingsley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Kingsley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Kingsley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Kingsley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Kingsley 23 Temmuz 1994 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Kingsley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMH Career Planning yapmaktadır. Stephen Kingsley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Stephen Kingsley'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Stephen Kingsley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stephokingsley

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http://www.instagram.com/stephenkingsley23/

Stephen Kingsley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Kingsley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stephen Kingsley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Kingsley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2014 yılında Swansea

18 Şubat 2015 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2015 yılında Swansea

26 Ağu 2015 yılında Crewe Alexandra

27 Kasım 2015 yılında Swansea

23 Ağu 2017 yılında Hull

6 Ekim 2020 yılında Heart of Midl.

Stephen Kingsley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Kingsley şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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