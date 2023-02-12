Barrie Mckay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barrie Mckay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barrie Mckay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barrie Mckay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barrie Mckay 30 Aralık 1994 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barrie Mckay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Barrie Mckay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Barrie Mckay'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Barrie Mckay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Barrie Mckay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Barrie Mckay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barrie Mckay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2012 yılında Glasgow Rangers

26 Aralık 2013 yılında Morton

5 Mayıs 2014 yılında Glasgow Rangers

1 Eylül 2014 yılında Raith Rovers

5 Mayıs 2015 yılında Glasgow Rangers

5 Temmuz 2017 yılında Nottm Forest

31 Temmuz 2018 yılında Swansea

31 Ocak 2020 yılında Fleetwood

7 Temmuz 2020 yılında Swansea

25 Eylül 2020 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2021 yılında Swansea

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Heart of Midl.

Barrie Mckay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barrie Mckay şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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