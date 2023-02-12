Garang Kuol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garang Kuol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garang Kuol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garang Kuol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garang Kuol 15 Eylül 2004 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Avustralya,Southern Sudan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Garang Mawien Kuol şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garang Kuol Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premier Sports Talent yapmaktadır. Garang Kuol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Garang Kuol'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Garang Kuol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/garangkuoll/

Haberin Devamı

Garang Kuol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Garang Kuol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Garang Kuol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garang Kuol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında C. Coast U21

1 Nisan 2022 yılında Central Coast

1 Ocak 2023 yılında Newcastle

12 Ocak 2023 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2023 yılında Newcastle

Garang Kuol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garang Kuol şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Garang Kuol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Goulburn Valley Suns FC (-2021), Central Coast Mariners (2021-)

Avustralya takımında 21 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.