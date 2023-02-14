Antonio Marchesano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Marchesano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Marchesano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Marchesano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Marchesano 18 Ocak 1991 tarihinde Bellinzona şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Marchesano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Antonio Marchesano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 2 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Antonio Marchesano'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Marchesano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antomarche8

Antonio Marchesano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Marchesano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Marchesano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Marchesano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında GC Biaschesi

1 Temmuz 2010 yılında FC Locarno

1 Temmuz 2011 yılında AC Bellinzona

2 Eylül 2013 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

2 Eylül 2015 yılında FC Zürich

3 Eylül 2015 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2016 yılında FC Zürich

Antonio Marchesano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Marchesano şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Marchesano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Bellinzona, FC Lugano

İsviçre U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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