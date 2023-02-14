Nikola Katic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Katic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Katic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Katic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Katic 10 Ekim 1996 tarihinde Ljubuški şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nikola Katić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Katic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Nikola Katic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Katic'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Katic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolakatic2/

Nikola Katic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Katic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Katic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Katic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2014 yılında NK Neretvanac

8 Şubat 2016 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

31 Ağu 2021 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2022 yılında Glasgow Rangers

31 Ağu 2022 yılında FC Zürich

Nikola Katic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Katic şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Katic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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