İvan Santini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Santini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Santini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Santini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Santini 21 Mayıs 1989 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Santini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. İvan Santini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Santini'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Santini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sante18/

İvan Santini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Santini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Santini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Santini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Inter Zapresic

1 Ocak 2007 yılında Salzburg U19

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2009 yılında FC Ingolstadt

1 Ağu 2009 yılında NK Zadar

1 Ocak 2012 yılında Freiburg

30 Haziran 2013 yılında NK Zadar

1 Temmuz 2013 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2015 yılında Standard Liège

3 Ağu 2016 yılında SM Caen

3 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

29 Temmuz 2019 yılında JS Suning

25 Şubat 2021 yılında NK Osijek

10 Ağu 2021 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich

İvan Santini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Santini şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Santini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zadar

Hırvatistan takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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