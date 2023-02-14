Calixte Ligue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calixte Ligue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calixte Ligue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calixte Ligue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calixte Ligue 21 Mart 2005 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Calixte Paul Ligue şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calixte Ligue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calixte Ligue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Calixte Ligue'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Calixte Ligue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calixte Ligue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calixte Ligue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calixte Ligue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich U21

3 Ocak 2023 yılında FC Zürich

Calixte Ligue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calixte Ligue şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Calixte Ligue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Seebach, FC Zürich

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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