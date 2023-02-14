Blerim Dzemaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim Dzemaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blerim Dzemaili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blerim Dzemaili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Blerim Dzemaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim Dzemaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blerim Dzemaili

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blerim Dzemaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blerim Dzemaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blerim Dzemaili 12 Nisan 1986 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Блерим Џемаили şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blerim Dzemaili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Blerim Dzemaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Blerim Dzemaili'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blerim Dzemaili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.dzemaili

Blerim Dzemailiboyu ve yaşı kaç

Blerim Dzemaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blerim Dzemaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Blerim Dzemaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blerim Dzemaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2001 yılında FC Zürich Alt.

1 Temmuz 2003 yılında FC Zürich

6 Temmuz 2007 yılında Bolton

31 Ağu 2008 yılında Torino

30 Haziran 2009 yılında Bolton

1 Temmuz 2009 yılında Torino

31 Ağu 2009 yılında Parma

30 Haziran 2010 yılında Torino

1 Temmuz 2010 yılında Parma

1 Temmuz 2011 yılında Napoli

31 Ağu 2014 yılında Galatasaray

30 Ağu 2015 yılında Genoa

30 Haziran 2016 yılında Galatasaray

17 Ağu 2016 yılında Bologna

9 Mayıs 2017 yılında Montreal

31 Aralık 2017 yılında Bologna

31 Ocak 2020 yılında SZ FC

23 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında FC Zürich

Blerim Dzemaili kimdir

Blerim Dzemaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blerim Dzemaili şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Oerlikon ZH, FC Unterstrass, SC YF Juventus

Blerim Dzemaili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 15 numaralı formasıyla 1 Mart 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 69 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Blerim Dzemaili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musah Nuhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musah Nuhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?