Blerim Dzemaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim Dzemaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blerim Dzemaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blerim Dzemaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blerim Dzemaili 12 Nisan 1986 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Блерим Џемаили şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blerim Dzemaili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Blerim Dzemaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Blerim Dzemaili'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blerim Dzemaili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.dzemaili

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Blerim Dzemaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blerim Dzemaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Blerim Dzemaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blerim Dzemaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2001 yılında FC Zürich Alt.

1 Temmuz 2003 yılında FC Zürich

6 Temmuz 2007 yılında Bolton

31 Ağu 2008 yılında Torino

30 Haziran 2009 yılında Bolton

1 Temmuz 2009 yılında Torino

31 Ağu 2009 yılında Parma

30 Haziran 2010 yılında Torino

1 Temmuz 2010 yılında Parma

1 Temmuz 2011 yılında Napoli

31 Ağu 2014 yılında Galatasaray

30 Ağu 2015 yılında Genoa

30 Haziran 2016 yılında Galatasaray

17 Ağu 2016 yılında Bologna

9 Mayıs 2017 yılında Montreal

31 Aralık 2017 yılında Bologna

31 Ocak 2020 yılında SZ FC

23 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında FC Zürich

Blerim Dzemaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blerim Dzemaili şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blerim Dzemaili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Oerlikon ZH, FC Unterstrass, SC YF Juventus

İsviçre takımında 15 numaralı formasıyla 1 Mart 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 69 maçta 11 gol atmıştır.

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