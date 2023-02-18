Arandjel Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arandjel Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arandjel Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arandjel Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arandjel Stojkovic 2 Mart 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Аранђел Стојковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arandjel Stojkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Arandjel Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 7 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Arandjel Stojkovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arandjel Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arandjel Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arandjel Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arandjel Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Teleoptik U19

1 Ocak 2013 yılında Borca U19

1 Temmuz 2014 yılında BSK Borca

1 Şubat 2016 yılında OFK Belgrad

31 Ağu 2016 yılında Spartak

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

7 Ağu 2021 yılında FK TSC

Arandjel Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arandjel Stojkovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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