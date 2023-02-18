Milan Radin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Radin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Radin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Radin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Radin 25 Haziran 1991 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Радин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Radin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Milan Radin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Radin'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Radin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Radin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Radin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Radin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RFK Novi Sad

1 Ağu 2009 yılında Jugovic Kac

30 Haziran 2010 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2010 yılında FK Senta

1 Temmuz 2012 yılında Pazova

1 Ocak 2014 yılında Mladost

11 Şubat 2016 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2016 yılında Partizan

26 Şubat 2018 yılında Aktobe

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

5 Ekim 2020 yılında FK Indjija

24 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2023 yılında FK TSC

Milan Radin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Radin şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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