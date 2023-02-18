Dusan Cvetinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Cvetinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Cvetinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Cvetinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Cvetinovic 24 Aralık 1988 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Цветиновић / Dušan Cvetinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Cvetinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PODIA SPORTS LTD yapmaktadır. Dusan Cvetinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Cvetinovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Cvetinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Cvetinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dusan Cvetinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Cvetinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Vranje

1 Ocak 2009 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2010 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2011 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2011 yılında FC Vaduz

2 Temmuz 2013 yılında Haugesund

3 Ağu 2015 yılında Lens

30 Haziran 2016 yılında Haugesund

1 Temmuz 2016 yılında Lens

19 Temmuz 2018 yılında Yokohama F. M.

10 Ocak 2020 yılında Tokushima Vort.

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

1 Ocak 2023 yılında FK TSC

Dusan Cvetinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Cvetinovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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