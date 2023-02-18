İvan Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Milosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Milosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Milosavljevic 19 Mart 2000 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Милосављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Milosavljevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. İvan Milosavljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Milosavljevic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Milosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Milosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Milosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Milosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U19

9 Ağu 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

15 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

31 Aralık 2019 yılında Partizan

24 Ocak 2020 yılında Vozdovac

30 Haziran 2020 yılında Partizan

31 Temmuz 2020 yılında Vozdovac

4 Ağu 2022 yılında FK TSC

İvan Milosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Milosavljevic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Milosavljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan (2014--2019)

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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