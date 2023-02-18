Jug Stanojev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jug Stanojev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jug Stanojev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jug Stanojev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jug Stanojev 29 Temmuz 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Југ Станојев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jug Stanojev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Jug Stanojev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jug Stanojev'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jug Stanojev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jug Stanojev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jug Stanojev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jug Stanojev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

4 Ağu 2020 yılında FK TSC

Jug Stanojev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jug Stanojev şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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