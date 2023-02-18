Petar Ratkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Ratkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Ratkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Ratkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Ratkov 18 Ağu 2003 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Ratkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Petar Ratkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Ratkov'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Ratkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Ratkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Ratkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Ratkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2021 yılında FK TSC

Petar Ratkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Ratkov şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Ratkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK DIF Belgrade, FK TSC Bačka Topola

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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