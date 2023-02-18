Goran Antonic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Antonic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Antonic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Antonic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Antonic 3 Kasım 1990 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Горан Антонић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Antonic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Antonic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Goran Antonic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Antonic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Antonic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Antonic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Antonic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Palic Koming

1 Temmuz 2010 yılında Spartak

1 Temmuz 2016 yılında Nea Salamis

20 Temmuz 2017 yılında Elverum

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2018 yılında Alashkert

1 Temmuz 2019 yılında FK TSC

Goran Antonic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Antonic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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