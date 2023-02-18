Nenad Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Filipovic 24 Nisan 1987 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Филиповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Filipovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Filipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nenad Filipovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Filipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Filipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Becej

1 Temmuz 2006 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2008 yılında Videoton FC

1 Şubat 2010 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2010 yılında Videoton FC

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2011 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Kasım 2012 yılında Etar

1 Temmuz 2013 yılında Radnicki Nis

30 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Macva

1 Temmuz 2018 yılında FK TSC

Nenad Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Filipovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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