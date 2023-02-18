Sasa Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Jovanovic 15 Aralık 1991 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Jovanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Sasa Jovanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Jovanovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 23 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sasa Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sasa Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kolubara

1 Temmuz 2013 yılında Smederevo

5 Temmuz 2014 yılında Mladost

20 Ağu 2017 yılında Córdoba CF

22 Ocak 2019 yılında Al-Fateh

2 Eylül 2019 yılında Dep. La Coruña

25 Ocak 2020 yılında Al-Fateh

20 Ocak 2021 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında FK TSC

Sasa Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Jovanovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Sasa Jovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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