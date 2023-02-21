Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Bondarenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Bondarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Bondarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Bondarenko 21 Ağustos 2000 tarihinde Cherkasy şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бондаренко Артем Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Bondarenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Bondarenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Bondarenko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Bondarenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tema_bondarik/

Artem Bondarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Bondarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artem Bondarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Bondarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

1 Şubat 2020 yılında Shakhtar D.

6 Ağustos 2020 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

Artem Bondarenko kimdir

Artem Bondarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Bondarenko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Artem Bondarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Artem Bondarenko nereli

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